Se reportan más roturas de tuberías de agua en Los Ángeles

Este fin de semana se reportaron más incidentes relacionados con la rotura de tuberías principales de agua en distintas zonas de la zona metropolitana de Los Ángeles.

La madrugada de este domingo se reportó la fractura en un ducto principal de agua en la cuadra 2800 de South Bronson Avenue, en el área de Jefferson Park, de acuerdo con el Departamento de Agua y Energía de Los Ángeles (LADWP).

Las autoridades municipales dijeron que la fisura en la tubería ocurrió aproximadamente a las 2:00 a.m.

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Según funcionarios del LADWP, hasta las 6:00 a.m. de este domingo, alrededor de 37 servicios y tres hidrantes contra incendios tuvieron alguna afectación relacionada con la rotura de la tubería principal en Jefferson Park.

Después de los primeros reportes, las cuadrillas de trabajadores de Agua y Energía acudieron al lugar para reparar la fisura, sin que se tenga un tiempo estimado para restablecer el suministro de agua en las zonas afectadas.

La fractura en Jefferson Park sucedió un día después de la reapertura de Sunset Boulevard, en el área de West Hollywood, que se vio afectada el 16 de julio por la rotura de una tubería principal, la cual provocó una fuga de aproximadamente 17 millones de galones, y causó una severa inundación.

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Los trabajadores del LADWP necesitaron nueve días de labor ininterrumpida para cambiar el tramo de ducto afectado y reabrir el camino.

Tubería fisurada en Echo Park

La rotura de otra tubería principal de agua ocurrió la madrugada de este sábado en el vecindario angelino de Echo Park.

El Departamento de Agua y Energía de Los Ángeles dijo que la fisura se reportó alrededor de las 6:15 a.m. en la cuadra 1500 de West Court, de acuerdo con información preliminar del Departamento de Bomberos de Los Ángeles (LAFD).

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“Hay 17 servicios y una boca de incendio afectados“, informó un portavoz de Agua y Energía a la cadena KTLA.

El representante del LADWP dijo que no se tenía un tiempo aproximado para restablecer el servicio de agua en la zona.

De acuerdo con un comunicado emitido anteriormente por el LADWP, cada día se producen entre dos y cuatro roturas de tuberías de agua principales en la zona metropolitana de Los Ángeles.

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Sin embargo, el departamento metropolitano aseguró que se tiene una tasa de fugas de agua en la ciudad que es un 36% menor que el promedio nacional.

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