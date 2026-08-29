Investigan a proveedor de comidas de Los Ángeles tras hallar platos con gusanos y cucarachas

Una denuncia de trabajadores puso bajo la lupa a una empresa encargada de preparar alimentos para vuelos que salen del Aeropuerto Internacional de Los Ángeles (LAX). En la planta de Flying Food Group, ubicada en Inglewood, empleados aseguran haber encontrado platos cubiertos de moho, gusanos vivos, moscas y cucarachas.

De acuerdo con información publicada por Los Angeles Times, fotografías y videos de las presuntas condiciones fueron enviados a la Cal/OSHA, la agencia de California encargada de vigilar la seguridad laboral. La denuncia sostiene que los trabajadores estuvieron expuestos a condiciones insalubres mientras preparaban miles de comidas destinadas a pasajeros.

Trabajadora denuncia platos con moho

El caso que detonó la denuncia ocurrió a finales de junio. Sonia Cerón, quien lleva aproximadamente ocho años trabajando como lavaplatos en la compañía, relató que recibió instrucciones para limpiar los platos de un carrito que había permanecido cerrado durante un periodo prolongado.

Según la denuncia, encontró “decenas de platos cubiertos de comida en descomposición y moho”. Algunos, añadió, aparentemente tenían gusanos y moscas vivas, además de un fuerte olor.

Cerón aseguró que propuso desechar los platos, pero un supervisor le habría indicado que eran necesarios para un vuelo próximo. Después de manipularlos, dijo haber presentado “dolor de estómago, dolor de cabeza y una extraña sensación en la nariz”.

La denuncia también señala que no recibió equipo de protección ni una mascarilla.

La empresa rechaza las acusaciones

Flying Food Group negó las acusaciones y sostuvo que las imágenes entregadas a las autoridades fueron “montadas, manipuladas, sacadas de contexto o presentadas de alguna otra manera que distorsiona su significado”.

“Respaldamos firmemente nuestros estándares de seguridad alimentaria e higiene y cooperaremos plenamente con cualquier revisión regulatoria”, afirmó la empresa, citada por el medio antes mencionado.

El conflicto ocurre en medio de una relación complicada entre la compañía y el sindicato Unite Here Local 11, que representa a sus trabajadores. El convenio colectivo que cubría a unos 700 empleados expiró en 2022 y ambas partes no han logrado concretar uno nuevo.

La empresa también acumula antecedentes de disputas laborales. En 2023 recibió una multa de $11,000 por problemas relacionados con salidas de emergencia. En 2024, la Junta Nacional de Relaciones Laborales determinó que había incurrido en diversas violaciones laborales y posteriormente acordó pagar $50,000 a un trabajador despedido.

Además, en febrero de 2025, Flying Food Group llegó a un acuerdo de $510,000 por una demanda colectiva relacionada con presuntas violaciones salariales.

Sigue leyendo: