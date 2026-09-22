Incendio en Boyle Heights: LAFD clasifica la causa como indeterminada

La investigación del Departamento de Bomberos de Los Ángeles (LAFD) sobre el incendio del almacén de Lineage en Boyle Heights concluyó con una causa clasificada como indeterminada.

En un comunicado de prensa, el LAFD informó que no se pudo determinar de forma concluyente que los paneles solares, instalados en el techo de la estructura, y sus componentes conectados fueran la causa que detonó las llamas, aunque la investigación no pudo descartarlos.

La agencia informó que los investigadores llevaron a cabo una revisión exhaustiva del incendio, que estalló el 17 de junio de 2026 en la instalación de almacenamiento en frío.

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Se determinó que el origen del fuego se ubicó en el techo, en una sección de paneles o junto a ella. En la instalación había 12,400 paneles solares colocados en varias filas a lo largo de la techumbre.

Los equipos del LAFD investigaron las fuentes de ignición y combustible del incendio, y no se encontraron causas accidentales, material para fumar desechado ni dispositivos intencionales.

Durante la revisión, los investigadores del LAFD determinaron que ocurrió un evento eléctrico en la zona de origen.

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Sin embargo, debido a que no se pudo establecer de forma concluyente la causa específica de dicho evento, el Departamento de Bomberos de Los Ángeles clasificó el incidente como de causa indeterminada.

Lineage, empresa que operaba el almacén, aseguró repetidamente que el incendio se originó en el techo mientras los contratistas trabajaban en la instalación de paneles solares.

Debido al incendio, Lineage presentó una demanda contra Altus Power, la empresa de paneles solares, y Pearce Services, la empresa contratista de infraestructura técnica.

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“Esta demanda se refiere a que Altus y Pearce iniciaron el incendio y luego desaparecieron cuando la comunidad necesitaba ayuda. Los hechos son claros: se trató de un incendio solar”, declaró el presidente y director ejecutivo de Lineage, Greg Lehmkuhl.

Los Palos Street Operating, una subsidiaria de Altus Power, aseguró que la declaración de Lineage contenía información errónea y la describió como “un intento descarado de desviar la culpa por su papel en este asunto”.

Lineage solicitó permisos de reconstrucción a la ciudad de Los Ángeles, pero el consejo municipal votó a favor de prohibir que el Departamento de Edificación y Seguridad emitiera los permisos hasta que el LAFD concluyera su investigación oficial.

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Todavía no estaba claro cuál sería la postura de la ciudad de Los Ángeles con respecto al informe que el LAFD dio a conocer este martes.

“El informe de hoy del Departamento de Bomberos de Los Ángeles confirma lo que ya sabíamos: se trató de un incendio solar“, dijo la empresa Lineage en un comunicado.

Después de semanas de quejas por parte de la comunidad de Boyle Heights por el mal olor, Lineage concluyó el 5 de septiembre la limpieza integral del almacén, que incluyó el retiro de 89 millones de libras de alimentos en mal estado, así como la demolición de la estructura dañada por el fuego.

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