Corte Suprema de California ordena al sheriff de Riverside devolver boletas incautadas

La Corte Suprema de California dictaminó este jueves que el sheriff del condado de Riverside, Chad Bianco, debe devolver más de 600,000 boletas que incautó en las elecciones de noviembre de 2025, como parte de su iniciativa para investigar las acusaciones infundadas de fraude electoral.

Bianco, en febrero de 2026, aseguró cerca de 650,000 papeletas para la elección de la Proposición 50 sobre la redistribución de distritos electorales para la Cámara de Representantes en todo el estado, impulsada por el gobernador de California, Gavin Newsom, que fue favorable al Partido Demócrata.

La propuesta fue aprobada en todo el estado, así como en el condado de Riverside por aproximadamente 80,000 votos.

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Bianco aseguró que un grupo activista llamado Riverside Election Integrity Team le notificó de una discrepancia en el recuento de votantes.

Según documentos judiciales, los funcionarios electorales locales declararon posteriormente que las conclusiones eran incorrectas, ya que el grupo activista utilizó datos brutos, propensos a errores humanos, en lugar de lo que los funcionarios describieron como “votos reales procesados”.

El fiscal general demócrata, Rob Bonta, interpuso una demanda, argumentando que el sheriff no tenía autoridad sobre el material electoral y advirtió que la incautación tenía como objetivo sembrar desconfianza en las elecciones. Ordenó a Bianco que devolviera las boletas, pero el sheriff se negó.

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Cuando incautó las papeletas, Bianco era uno de los dos republicanos que se postulaban para gobernador de California en las primarias de junio, pero no avanzó. Posteriormente, anunció su intención de buscar la reelección como sheriff en 2028.

Siete magistrados dictaminaron este jueves, unánimemente, que Bianco debe acatar la orden del procurador general de California de detener la investigación de las elecciones especiales y devolver de inmediato al registrador del país todas las boletas incautadas.

La Corte Suprema de California determinó que la incautación fue ilegal, ya que la ley estatal exige que las papeletas electorales permanezcan bajo la custodia y el control de los funcionarios electorales, incluso cuando una votación se mantenga bajo investigación.

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Bonta, en una conferencia de prensa, aseguró que el fallo de los magistrados demuestra que la cordura, el sentido común y el Estado de derecho han prevalecido.

El fiscal general de California calificó a Bianco de “hipócrita” y declaró que el sheriff del condado de Riverside desobedeció sus órdenes directas.

“Básicamente ganamos en todo. El sheriff Bianco perdió en todos los aspectos”, declaró Bonta.

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“Un agente del orden público que infringió la ley. Eso está mal, no debería ocurrir, y la Corte Suprema de nuestro estado le ha ordenado que cumpla. Si no lo hace, será declarado en desacato“, agregó el fiscal general.

El gobernador de California, Gavin Newsom, dijo que la decisión del Tribunal Supremo reafirma que en California se defiende la democracia mediante todas las ramas del gobierno.

“Las nuevas leyes que firmé la semana pasada añaden nuevas protecciones para que ataques como este no vuelvan a ocurrir“, expresó Newsom.

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El gobernador mencionó que los electores del estado merecen saber que su voto es contado y que está seguro, y reiteró que en California harán todo lo posible para proteger ese derecho constitucional, este año y en el futuro.

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