Falsa alarma por una víbora venenosa en vecindario del condado de Orange

El Departamento de Policía de Santa Ana (SAPD) confirmó que fue falso el avistamiento de una víbora de Gabón, altamente venenosa, cuya búsqueda se originó por una imagen que circuló en las redes sociales y que resultó ser generada por inteligencia artificial.

La imagen de la víbora, que estaba sobre un cobertizo, provocó una gran movilización de las autoridades, con avisos a los residentes para que extremaran sus precauciones.

Se consultó con expertos en reptiles, quienes visitaron el lugar y no encontraron indicios de que una víbora de Gabón estuviera suelta en el vecindario.

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Oficiales del SAPD y los especialistas en reptiles acudieron este lunes a la cuadra 1400 de Cypress Avenue, después de que una persona informó a la policía que había visto y fotografiado una víbora de Gabón en la zona.

“Los detectives contactaron a la persona que reportó el incidente, quien inicialmente dijo haber visto la serpiente y proporcionó la foto original“, dijo el Departamento de Policía de Santa Ana.

“Durante la investigación posterior, admitió que la foto fue generada por inteligencia artificial y que el reporte era falso“, agregaron los funcionarios del SAPD.

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Inicialmente, el SAPD especuló sobre la autenticidad de la foto, pero trató la posible emergencia como una amenaza real hasta que se confirmó que era falsa.

Las víboras de Gabón son altamente venenosas y potencialmente mortales para los seres humanos. Son originarias de África Central, Oriental y Occidental. Sin embargo, la Biblioteca Nacional de Medicina dijo que es frecuente que sean capturadas para venderse como mascotas.

La víbora de Gabón es un reptil terrestre y era poco probable que pudiera trepar el cobertizo, lo que fue el primer problema con el relato, consideró el especialista del zoológico de reptiles en Fountain Valley, Jay Brewer.

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Funcionarios de vida silvestre de California se mostraron particularmente preocupados por los reportes sobre la posibilidad de que una víbora venenosa estuviera suelta en un vecindario de la ciudad de Santa Ana, lo que sería “una pesadilla”.

“Las imágenes generadas por inteligencia artificial pueden parecer muy reales, y compartir información falsa como si fuera cierta, puede generar rápidamente miedo, confusión y preocupación innecesarios en nuestra comunidad”, expresó el SAPD.

“Agradecemos la paciencia de la comunidad mientras nuestros agentes y expertos en reptiles investigaban el reporte, registraban la zona y determinaban lo que realmente sucedió“, añadieron las autoridades.

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Los funcionarios del Departamento de Policía de Santa Ana no aclararon si la persona que realizó la denuncia de la supuesta víbora venenosa podría enfrentar cargos penales.

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