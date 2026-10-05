Hispano es golpeado por oficiales de policía en el condado de Orange

Un hombre hispano fue violentamente arrestado por oficiales del Departamento de Policía de Santa Ana (SAPD), incidente que quedó grabado en video y que está bajo investigación de las autoridades.

Florentino López, de 28 años, fue golpeado por dos agentes cuando intentaban detenerlo el 1 de octubre, informó la cadena ABC tras mostrar un video que capturó un familiar de la víctima.

“¡Oye, oye, no lo golpees!”, gritó un testigo mientras los oficiales eran grabados en video cuando aplicaban el uso excesivo de la fuerza contra López. “¡Todo está siendo grabado! ¿Por qué sigues golpeándolo?“

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John Kremer, abogado de Florentino López, declaró que la forma como los oficiales del SAPD detuvieron al hombre hispano fue excesiva.

“La conducta de los agentes fue injustificada, innecesaria e irrazonable“, expresó Kremer.

El abogado dijo que López y un familiar se encontraban en el jardín de su casa fumando marihuana cuando pasó un vehículo del SAPD. Los oficiales se detuvieron y le hicieron señas a López para que acudiera a ellos.

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“Reconocieron a mi cliente. Se detuvieron y le hicieron señas para que se acercara a ellos en la calle, lo cual hizo. Él obedeció“, dijo Kremer.

El abogado mencionó que Florentino López se encuentra en libertad condicional por un delito grave y sujeto a registros e incautaciones.

La grabación muestra cuando López se reúne con los dos oficiales, de pie junto al vehículo policial, mientras intercambian palabras antes de que uno de ellos tome al hispano y lo tire al suelo.

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“De repente, sin previo aviso, el agente, actuando de forma injustificada y con fuerza excesiva, tomó a mi cliente por la camisa y lo tiró al suelo, como lo haría un luchador de artes marciales mixtas, y luego procedió a golpearlo repetidamente mientras estaba en el suelo. El segundo agente hizo lo mismo”, dijo.

Después de que el video se difundiera en las redes sociales, el jefe del Departamento de Policía de Santa Ana, Robert Rodríguez, declaró que lo revisó antes de emitir un comunicado.

“Nos tomamos muy en serio cualquier uso de la fuerza. Nuestro departamento está llevando a cabo una revisión exhaustiva del incidente, que incluye las grabaciones de las cámaras corporales, los informes y las circunstancias que rodearon al arresto”, dijo el jefe del SAPD.

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El incidente también llegó al conocimiento de la alcaldesa de Santa Ana, Valerie Amezcua, quien aseguró que mantendrá una supervisión de la investigación que lleva a cabo la corporación policiaca de la ciudad.

“Hay agentes que son profesionales, y no podemos juzgar a todos los agentes por las acciones de uno solo, pero seguiré de cerca esta investigación“, afirmó la alcaldesa.

Florentino López fue acusado de delitos graves y menores por resistirse a la autoridad. También enfrenta cargos por transitar como peatón en la vía pública y por fumar marihuana en las instalaciones de una escuela o guardería.

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El abogado afirmó que cree que todos los cargos deberían ser desestimados.

“Acusarlo de cargos que ni siquiera ocurrieron es ridículo“, declaró Kremer.

López permanecía bajo custodia desde el jueves 1 de octubre. Este lunes, en el tribunal de la ciudad de Santa Ana, se le fijó una fianza de $20,000 dólares.

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