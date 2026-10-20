Robo de tarjetas deportivas y de Pokémon en el condado de Orange alcanza casi $1 millón

Cerca de $1 millón de dólares en tarjetas deportivas y de Pokémon fueron robados de un camión de FedEx la semana pasada en el condado de Orange.

El Departamento de Policía de Santa Ana (SAPD) informó que el hurto ocurrió el martes 13 de octubre de 2026 en East St. Andrew Place, donde se localiza la sede de Professional Sports Authenticator (PSA).

Las autoridades dijeron que dos palés (plataformas) fueron robados y un tercero resultó dañado. Cada palé contenía tarjetas coleccionables variadas, que incluían tarjetas deportivas y de Pokémon.

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“El valor estimado en ese momento era de $963,000 dólares. Sin embargo, el valor exacto de lo robado no pudo determinarse hasta que se escanearon las cajas restantes”, explicó el SAPD en un comunicado.

Entre los afectados por el robo está un youtuber conocido como SKY-B Cards, quien es un conocido coleccionista de tarjetas. El influencer dijo que esperaba la entrega de un paquete de tarjetas coleccionables en su domicilio cuando recibió una alerta de que no había ninguna en camino.

“Había cartas en esa orden que no se pueden reemplazar. Sinceramente, es la peor sensación que he experimentado en mi vida”, expresó el influencer en una entrevista con la cadena CBS.

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El pedido personal de SKY-B Cards incluía más de 100 tarjetas, cuyo valor se calculaba en más de $100,000 dólares.

“Ciento cuatro cartas que eran, o bien, cartas especiales, que son extremadamente raras, o bien únicas en el mundo (1 de 1)“, expresó.

PSA, la empresa que autentica y clasifica objetos de colección y tarjetas, dijo que estaba colaborando con las autoridades en su investigación.

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“Hemos desactivado los certificados de los artículos robados y hemos notificado a nuestros socios de la plataforma para que estén atentos a los artículos raros y con un número de serie”, dijo PSA en un comunicado.

“Nuestro equipo de atención al cliente se ha puesto en contacto directamente con los clientes afectados y está gestionando una compensación basada en el valor justo de mercado”, agregó.

Una semana después, no se han reportado personas arrestadas en relación con este robo y tampoco se ha recuperado ninguno de los objetos hurtados, dijo el SAPD.

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Un portavoz de FedEx dijo que la seguridad de los envíos a sus clientes es una prioridad absoluta, además de confirmar que estaban colaborando en la investigación con las fuerzas del orden.

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