Dos empleos para llegar a fin de mes: el auge del politrabajo en EE.UU.

Con un mercado laboral ajustado, por un ritmo de contratación mucho más lento que en años anteriores y una tasa de desempleo por encima del 4%, algunos estadounidenses, sobre todo los de bajos ingresos, ven como alternativa complementar sus salarios del empleo principal con uno secundario para llegar a fin de mes.

Es por esa razón que en los últimos años se ha notado un creciente auge en el politrabajo en Estados Unidos. Los aumentos en bienes esenciales como alimentos, servicios, vivienda, deudas en tarjetas de crédito y préstamos están llevando a que cada vez más estadounidenses diversifiquen sus habilidades para obtener ingresos adicionales.

De acuerdo con datos presentados por la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS), el número de estadounidenses que hoy día tienen un segundo empleo aumentó a 9 millones; eso equivale a una subida del 5.5%.

Sin embargo, aunque la tendencia surge de la necesidad de lograr ingresos adicionales, especialistas la observan de cerca, indicando que esta a la larga puede ocasionar agotamiento laboral; en este sentido, plantearse cómo los empleados pueden llegar a mantener un equilibrio.

Para Brenda Quach, directora de marketing y una de las directoras de recursos humanos de HR Transformed, hoy en día “es muy difícil vivir con un solo sueldo, y poder tener dos trabajos o un ingreso extra ayuda mucho a tener un flujo de efectivo adicional”, dijo a USA Today.

No obstante, aunque muchos optan por un segundo empleo por la situación económica actual y los ingresos extras les permiten aumentar su colchón económico, algunos buscan un segundo empleo tratando de llenar los vacíos del primero.

Según Kelly Monahan, cofundadora de Beyond the Desk, “a menudo, sientes que te falta algo en tu trabajo actual, una habilidad que deseas adquirir, así que empiezas a desarrollarla a través de un trabajo a tiempo parcial o un proyecto paralelo”, destacó.

Finalmente, aunque muchos empleos están de acuerdo en que sus trabajadores tengan dos trabajos en paralelo, Quach aconseja que “cuando tienes un trabajo, concéntrate exclusivamente en él. Es muy fácil intentar hacer ambas cosas a la vez, pero te quedarás atrás, te confundirás y cometerás errores. No es justo para ninguno de tus empleadores. Tampoco es justo para ti mismo, acabarás agotándote”, dijo.

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