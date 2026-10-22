El desempleo afroamericano aumentó: ¿es señal de alerta para la economía de EE.UU.?

En los últimos años, el mercado laboral en Estados Unidos se ha mantenido ajustado con una tasa de desempleo general por encima del 4%, un nivel de despido bajo, pero un ritmo de contratación lento, por lo que conseguir empleo actualmente podría estarle tomando más tiempo a algunos trabajadores estadounidenses.

Sin embargo, un dato aún más relevante podría estar mostrando una señal de alerta para la economía. Recientemente, el Departamento de Trabajo reveló en un informe que la tasa de desempleo entre la población afroamericana aumentó del 6% de agosto a los 7% en septiembre, siendo uno de los mayores aumentos desde el 2012, superando de esta manera la tasa nacional.

Al respecto, Gbenga Ajilore, economista jefe del Centro de Prioridades Presupuestarias y Políticas, comentó que, si bien estos aumentos repentinos pueden ser señales de alerta, hay momentos en que la tasa de desempleo entre la población afroamericana aumenta antes de que lo haga el desempleo general. “Un solo mes no marca una tendencia, pero es algo que interesa mucho ver qué sucederá el próximo mes”, dijo.

Según Ajilore, “históricamente, a las personas afroamericanas siempre les va a resultar más difícil encontrar trabajo que a otros grupos. Si hay una recesión, esta población será la primera en ser despedida, y de hecho lo vimos en 2020 con la pandemia de COVID”, dijo.

Por su parte, Kevin Hassett, director del Consejo Económico Nacional de la Casa Blanca, expresó que sin duda estos últimos datos son motivo de preocupación. “Estaremos muy atentos”, indicó.

En el informe, el Departamento de Trabajo también detalló que la tasa de desempleo entre las mujeres afroamericanas mayores de 20 años aumentó del 5.6% en agosto al 6.8% en septiembre, mientras que entre los hombres fue de 5.6% en agosto al 6% el mes pasado; en cambio, la tasa de desempleo disminuyó al 2.9% para los estadounidenses de origen asiático, un 4.7% menos para los estadounidenses hispanos o latinos y 3.6% menos para los estadounidenses blancos.

Pero ¿cuál es la razón del aumento del desempleo en esta población? Según Hassett, el elevado desempleo podría estar relacionado con factores estacionales y con la raza de las personas.

Para la jefa de Economía de LinkedIn para las Américas, Kory Kantenga, la participación en la fuerza laboral, especialmente entre las mujeres afrodescendientes, se vio afectada negativamente durante el verano; cerca de 300,000 mujeres estuvieron ausentes de la fuerza laboral en junio, julio y agosto, en comparación con la primavera.

William Darity Jr., profesor emérito de políticas públicas, estudios africanos y afroamericanos y economía en la Universidad de Duke, explicó que existe un patrón claramente marcado que siempre ha existido y es que son “los últimos en ser contratados, los primeros en ser despedidos”, dijo.

Darity señaló que “la tasa actual perpetúa el patrón estructural de desigualdad arraigado en los mercados laborales estadounidenses, que mantiene la tasa de desempleo de la población afroamericana aproximadamente al doble de la de la población blanca”.

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