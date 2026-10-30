Hechos de la semana en inmigración: muere Dolores Huerta, ICE intensifica arrestos y crece la tensión electoral

‘Sí se puede’

La semana cerró con el lamentable fallecimiento de Dolores Huerta, ícono de los derechos civiles, de los trabajadores, de los inmigrantes y de las mujeres, a los 96 años de edad en Bakersfield, California.



Desde sus inicios en la lucha por derechos y dignidad para los trabajadores agrícolas hasta su constante presencia en la política nacional de Estados Unidos, Huerta dejó una huella indeleble en todas las causas que defendió y la esquiva reforma migratoria fue una de ellas. Huerta defendió la reforma migratoria de 1986 mejor conocida como la amnistía de Ronald Reagan, y posteriormente abogó por los intentos de aprobar una reforma que legalizara a los millones de indocumentados en Estados Unidos.



También condenó la política migratoria de Donald Trump, incluida la separación familiar y los intentos de eliminar programas como la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA).



“Uno de sus mayores aportes fue una frase que trascendió las fronteras del movimiento sindical: “Sí, se puede”. Huerta popularizó esta consigna en 1972, durante una campaña en Arizona por los derechos de los trabajadores agrícolas. Lo que comenzó como una expresión de resistencia terminó convertido en un símbolo de esperanza y movilización para distintas generaciones”, escribió La Opinión.

Elecciones intermedias en puerta

Las elecciones intermedias están a la vuelta de la esquina, el martes 3 de noviembre, y los sondeos coinciden en que el descontento de los electores con el alto costo de vida y su rechazo a una política migratoria violenta que deporta trabajadores sin historial delictivo y exacerba los problemas económicos de familias y comunidades, son factores que contribuyen a la movilización de votantes, en particular latinos e independientes.



En una llamada de prensa organizada por America’s Voice, expertos en sondeos de Equis, Third Way y Navigator Research analizaron las encuestas sobre inmigración realizadas a lo largo del año. “Sus conclusiones apuntan en la misma dirección: los estadounidenses de todo el espectro político rechazan el programa de deportaciones masivas de Trump y Miller”.



“Los ponentes detallaron cómo han cambiado las opiniones en los últimos 18 meses, por qué los votantes latinos y los votantes de Trump se están distanciando del gobierno en materia de inmigración, y qué es lo que quieren los estadounidenses en su lugar: una frontera segura, una aplicación de la ley centrada en las amenazas reales y un estatus legal para los inmigrantes que han construido sus vidas aquí”.

FBI y ICE no serán observadores electorales

La Opinión reportó que “el FBI y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) no participarán como observadores electorales en las próximas elecciones de medio mandato, según informó el Departamento de Justicia en un documento presentado ante un tribunal federal. La decisión llega en medio de una disputa legal sobre el papel de las autoridades federales durante los comicios”.



“La presentación judicial no implica que el FBI o ICE queden excluidos de todas sus funciones habituales relacionadas con la seguridad o la aplicación de la ley. El documento se presentó después de que la NAACP, una de las principales organizaciones de derechos civiles del país, demandara al gobierno para impedir que fiscales y otros integrantes de las fuerzas del orden actúen como observadores electorales”, agregó el diario.

Trump insiste en que los no ciudadanos votan

“A menos de una semana de las elecciones de medio término, el gobierno de Donald Trump ha intensificado sus investigaciones sobre el voto de personas que no son ciudadanas estadounidenses. Una investigación de Reuters reveló que la administración ha emitido más de 100 citaciones judiciales en al menos 13 estados para obtener registros de votantes, desde expedientes individuales hasta padrones completos con miles de nombres”, indicó La Opinión



La ofensiva alcanza jurisdicciones como Filadelfia, Massachusetts, California, Minnesota y Washington, donde las autoridades federales buscan información personal de electores en el marco de investigaciones por posibles irregularidades.

ICE detiene a más de 4,000 inmigrantes en 10 días



“El Secretario de Seguridad Nacional presentó la operación denominada “Estrella Solitaria” que, según confirmó, ha permitido arrestar a más de 4,100 migrantes en tan solo 10 días”, reportó Univision. Es una media de más de 400 arrestos diarios.



Markwayne Mullin calificó la operación como “un “éxito rotundo” que se debe, según argumentó, a los acuerdos de colaboración 287-g que en estados como Texas ponen a las policías locales al servicio de la agencia estatal”.

Muere otro inmigrante bajo custodia de ICE

La Opinión informó que “un inmigrante guatemalteco de 43 años murió bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en el Centro de Detención de Otay Mesa, en San Diego, California. Las autoridades investigan lo ocurrido y una autopsia deberá determinar la causa y la forma de su fallecimiento”.



“Roberto Jiménez Gutiérrez fue encontrado inconsciente en la celda que tenía asignada el sábado 24 de octubre. Según ICE, el personal del centro intentó despertarlo y, al comprobar que no respondía, solicitó asistencia médica y llamó al 911”, agregó el diario.



“Este es el séptimo fallecimiento bajo custodia de ICE en California desde el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca, en enero de 2025, según los datos citados en el reporte. Es también la primera muerte registrada en Otay Mesa en tres años”, añadió la nota.

Cita de la semana:

“¡Adiós, Dolores! Estuviste por todas partes. Lo hiciste todo y lo hiciste con ganas y corazón. Si quieres saber a dónde te llevará un líder, aprende de dónde vinieron. Dolores nunca nos dejó olvidar de dónde vino. Sí se pudo”, expresó el candidato a la gubernatura de California, excongresista y exsecretario de Salud, Xavier Becerra sobre el fallecimiento de Dolores Huerta.

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