Inicia el periodo de inscripción al Obamacare: 5 cosas que debes revisar al elegir tu seguro de salud

Elegir un seguro médico puede parecer una tarea sencilla hasta que llega el momento de comparar precios, coberturas y condiciones. Una decisión apresurada podría terminar costándote más dinero del que esperabas, especialmente si necesitas consultas frecuentes o atención especializada. Por eso, antes de contratar o renovar tu cobertura, hay algunos detalles que conviene revisar para proteger tanto tu salud como tu bolsillo.

El periodo de inscripción abierta al Obamacare, también conocido como la Ley de Cuidado de Salud Asequible (ACA), comenzará el domingo 1 de noviembre de 2026. Las personas que compran su seguro a través de los mercados estatales o del portal federal Healthcare.gov podrán contratar un nuevo plan o cambiar el que tienen actualmente.

Quienes se inscriban antes del 15 de diciembre podrán comenzar a recibir cobertura el 1 de enero de 2027. Sin embargo, el periodo general terminará el 15 de enero. Las personas que completen su inscripción después de la primera fecha límite tendrán cobertura a partir del 1 de febrero.

Este calendario es diferente para quienes tienen Medicare o reciben un seguro médico patrocinado por sus empleadores, pues cuentan con sus propios periodos de inscripción.

Ante este proceso, Mychal Winter, presidente de la Asociación Nacional de Profesionales de Beneficios y Seguros (NABIP), advirtió que elegir una cobertura puede resultar complicado para muchas familias.

“El periodo de inscripción abierta puede resultar abrumador”, declaró Winter a FOX Business. Por ello, compartió cinco aspectos que los consumidores deberían considerar antes de seleccionar su seguro médico para 2027.

1. Revisa cuánto gastaste en atención médica

Antes de comparar planes, revisa cuánto dinero destinaste a consultas, medicamentos, tratamientos y otros servicios médicos durante los últimos 12 meses. Este ejercicio te permitirá identificar qué tipo de atención utilizaste con mayor frecuencia y anticipar posibles necesidades para el próximo año. Por ejemplo, si necesitas visitar regularmente a un especialista, es importante que el seguro contemple esos servicios.

“Una de las cosas que hay que hacer es repasar en qué consistieron los gastos sanitarios de los últimos 12 meses aproximadamente”, explicó Winter.

También recomendó evaluar las necesidades actuales y tratar de prever otros gastos médicos que puedan surgir durante 2027.

2. Compara las primas y los posibles aumentos

No asumas que tu seguro costará lo mismo que el año pasado. Los precios pueden cambiar debido a la inflación, los costos de atención médica y los gastos relacionados con los proveedores y el personal sanitario.

“Es probable que las tarifas del año anterior no sean las mismas. Van a subir debido a la inflación actual, al costo de la atención médica desde la perspectiva del proveedor, y al costo general de la atención y la mano de obra, lo que provocará un ligero aumento”, señaló Winter.

Por eso, compara la prima mensual de tu cobertura actual con la de los planes disponibles para 2027. Una mensualidad más económica puede parecer atractiva, pero también debes comprobar si los servicios incluidos justifican el precio.

“Hay que analizarlo desde el punto de vista presupuestario para ver si el plan que tenías antes se ajusta a tu presupuesto y a tus gastos, además de ayudarte a asegurarte de que tienes cubiertas tus necesidades de atención médica”, agregó.

3. Comprueba que tus médicos sigan dentro de la red

Un detalle que muchas personas pasan por alto es verificar si sus médicos y hospitales seguirán aceptando su seguro durante el próximo año. Las compañías pueden modificar sus acuerdos con los proveedores de atención médica. Esto significa que un médico que estaba dentro de la red en 2026 podría dejar de estarlo en 2027.

“Cada año es recomendable verificar si su médico de cabecera y los médicos que lo atienden siguen dentro de la red”, recomendó Winter.

También puedes comparar los distintos tipos de cobertura. Por ejemplo, los planes de Organización de Proveedores Preferidos (PPO) ofrecen mayor flexibilidad para elegir médicos y especialistas sin necesitar una derivación. Sin embargo, acudir a profesionales fuera de la red puede representar gastos adicionales.

4. Revisa el deducible y los gastos de bolsillo

La mensualidad no es el único costo que debes considerar, también revisa el deducible, los copagos por consultas y los gastos que podrías enfrentar si necesitas hospitalización. Algunos consumidores eligen planes con deducibles elevados porque ofrecen primas mensuales más bajas. El problema aparece cuando necesitan atención médica y no tienen suficientes ahorros para cubrir esa cantidad.

“Muchas veces, la gente opta por un plan con un deducible alto para mantener bajas las primas mensuales. Es una buena estrategia si funciona, pero, por otro lado, hay que prever si se puede afrontar ese deducible”, advirtió Winter.

Otro elemento importante es el límite máximo de gastos de bolsillo (out-of-pocket maximum). Este establece cuánto tendrás que pagar durante el año por determinados servicios cubiertos antes de que el seguro asuma el 100% de los gastos elegibles.

5. Averigua si puedes aprovechar una cuenta HSA

Algunos planes elegibles con deducibles altos permiten utilizar una cuenta de ahorros para la salud (HSA), una herramienta que puede ayudar a administrar los gastos médicos. Estas cuentas ofrecen ventajas fiscales: puedes aportar dinero con beneficios tributarios, invertirlo para generar rendimientos y retirar fondos libres de impuestos federales cuando se destinan a gastos médicos calificados.

Además, el dinero acumulado no desaparece al finalizar el año, los fondos pueden conservarse y utilizarse posteriormente, lo que permite crear un ahorro para futuras necesidades de salud. Winter señaló que estos recursos también pueden utilizarse para pagar el deducible y otros gastos médicos.

Antes de inscribirte en un plan para 2027, compara las condiciones de varias opciones y no te quedes únicamente con la mensualidad más baja. Ahora ya tienes un punto de partida para poder elegir la cobertura médica que más convenga a tu bolsillo y tu salud.

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