Hechos de la semana en inmigración: voto castiga a Trump, AILA exige reforma y DHS insiste en deportar

El rechazo de los votantes a los excesos del gobierno de Donald Trump, incluyendo su política migratoria de detenciones y deportaciones, probó ser uno de los factores para movilizar votantes, sobre todo latinos, en las elecciones intermedias de esta semana donde los demócratas barrieron y recuperaron las mayorías en el Senado y la Cámara de Representantes.

La elección fue un referendo sobre la presidencia, la agenda y las políticas públicas de Trump que han encarecido el costo de vida, eliminado o reducido programas de asistencia, separado familias, aterrorizado comunidades e individuos, y han resultado en muertes a manos de agentes migratorios.

Los latinos han sido uno de los objetivos centrales de la campaña de detenciones y deportaciones por el mero hecho de ser latinos. Residentes autorizados y ciudadanos de origen hispano han sido víctimas de perfilamiento racial. Inmigrantes y ciudadanos han muerto a manos de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

La Opinión editorializa que “el descontrol de las operaciones de ICE con su exceso de violencia y crueldad en el trato de las familias cobró su precio en la comunidad latina y alrededor de la nación”.

Pero esa misma comunidad respondió con un voto de castigo. Votaron por los que no pueden hacerlo. “Los latinos, que en 2024 se acercaron a Trump, le dieron una bofetada al elegir a Gina Hinojosa como la primera gobernadora latina del estado de Texas y enviar al Senado al demócrata James Talarico…La campaña del miedo a los musulmanes, a los inmigrantes y ondear el fantasma del comunismo no sirvió en esta ocasión. Los votantes esperaban respuestas a sus preocupaciones diarias que fueron olímpicamente ignoradas”, agrega el editorial del diario.

Ahora esos mismos votantes que pintaron de azul distritos y estados a través del país, esperan que ese Congreso de mayoría demócrata aborde sus prioridades a partir de enero de 2027. Que no pierdan su norte y se enfrasquen en disputas internas, o externas con los republicanos considerando que a Trump todavía le restan dos años más al frente del poder ejecutivo. De lo contrario, 2028 está a la vuelta de la esquina y su suerte electoral de 2026 puede cambiar.

AILA pide reforma migratoria y rendición de cuentas

De hecho, “la Asociación Estadounidense de Abogados de Inmigración (AILA) pidió a la nueva mayoría del Congreso pasar de las promesas electorales a medidas concretas que permitan modernizar el sistema migratorio y exigir cuentas al gobierno de Donald Trump”, reportó La Opinión.

“A través de un comunicado, la organización instó a los legisladores a utilizar sus facultades de supervisión y su autoridad legislativa para garantizar que las leyes de inmigración se apliquen de manera legal, justa y efectiva”, añade el artículo.

Según la nota, AILA presentó el documento “Una mejor manera de abordar la inmigración: Principios para el futuro de Estados Unidos”, que establece cinco acciones: recuperar la confianza pública mediante supervisión independiente y garantías de debido proceso; garantizar el estado de derecho y una aplicación proporcional de las leyes, sin descuidar la seguridad fronteriza; crear soluciones para los inmigrantes que llevan años viviendo en Estados Unidos; modernizar la inmigración legal de acuerdo con las necesidades económicas, laborales y familiares; y fortalecer el sistema de asilo con procedimientos más ágiles y recursos suficientes.

“Los votantes han elegido un nuevo rumbo en el Congreso, brindándonos la oportunidad de reemplazar el caos con rendición de cuentas y las posturas políticas con soluciones prácticas”, afirmó Jeff Joseph, presidente de AILA.

DHS advierte que las deportaciones continuarán

“El secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, aseguró que el gobierno de Donald Trump mantendrá su política de expulsiones de inmigrantes indocumentados, pese al avance demócrata en las elecciones de medio mandato y al cambio de equilibrio político en el Congreso, informó La Opinión.

“Las deportaciones continuarán”, publicó Mullin este miércoles en su cuenta de X, en un mensaje dirigido a dejar claro que los resultados electorales no modificarán los planes de la administración republicana en materia migratoria”, agrega la nota.

Y las muertes también continúan

“ICE confirmó la muerte de un inmigrante venezolano de 53 años que permanecía bajo custodia migratoria y llevaba casi un mes hospitalizado en San Antonio, Texas. Fran Gregory Portillo Zapata falleció el 29 de octubre en el North Central Baptist Hospital, según el reporte publicado por la agencia el 2 de noviembre”, indicó La Opinión.

El inmigrante había presentado un recurso legal para que su caso fuera revisado de forma urgente.

“El venezolano había sido detenido el 30 de agosto de 2026 durante un operativo de control migratorio en San Antonio. Después fue trasladado al Centro de Procesamiento de Inmigración del Condado de Karnes, donde permanecía bajo custodia de ICE…El 30 de septiembre, su estado de salud requirió hospitalización. De acuerdo con ICE, padecía sepsis grave, pancreatitis aguda y enfermedad renal en etapa terminal. La agencia precisó que la causa oficial de muerte todavía está pendiente de exámenes médicos adicionales, agregó el diario.

Cita de la semana:

“Podemos tener una frontera ordenada y segura, una aplicación efectiva de la ley, el debido proceso, vías de inmigración legales que satisfagan las necesidades de nuestra economía y nuestras familias, y un sistema de asilo que sea eficiente y justo”, señaló Ben Johnson, director ejecutivo de AILA.

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