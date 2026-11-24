Un hombre de Los Ángeles fue arrestado después de una denuncia penal federal que alega que utilizó las redes sociales para amenazar con violencia a agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), incitar a ataques contra instalaciones gubernamentales e iniciar un levantamiento contra el gobierno de Estados Unidos.

El sospechoso, identificado como Leonard Michael Fierro, de 37 años y residente de Hacienda Heights, fue acusado de un cargo de amenazas interestatales. El sujeto fue detenido el viernes 19 de noviembre y se esperaba que compareciera esta semana ante un tribunal federal en Los Ángeles.

Threats of violence against ICE agents must stop.



Leonard Michael Fierro, 37, of Hacienda Heights, is under arrest for using social media to threaten violence against ICE agents and facilities.



In one post he stated:



“Let’s get an armed mob together, break out all the? pic.twitter.com/5UGzCPtkmz — F.A. United States Attorney Bill Essayli (@USAttyEssayli) November 23, 2026

Documentos judiciales dicen que Fierro, supuestamente, utilizó una cuenta de Instagram para publicar mensajes que incitaban a la acción armada contra las instalaciones de ICE y otros objetivos gubernamentales.

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De acuerdo con los fiscales, Fierro incitó a sus seguidores a reunirse el 5 de noviembre frente a instalaciones de ICE, el Congreso, la Casa Blanca y otros edificios gubernamentales para “tomar las armas” y “derrocar” al gobierno.

La fiscalía dijo que Fierro también habría hecho un llamado a una turba armada para tomar por asalto el Centro de Procesamiento de ICE en Adelanto para liberar a los inmigrantes arrestados.

“¿Ven lo que es posible? ¿Ven lo que es posible si nos unimos? ¡Los (explícito) NO TIENEN NINGUNA (explícito) POSIBILIDAD! ¡Siempre serán superados en número y dominados por el pueblo! Ahora imaginen si todas esas personas también tuvieran armas”, decía una publicación de Fierro que supuestamente publicó el 8 de octubre en Instagram.

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En sus supuestos mensajes, los fiscales mencionaron que Fierro decía que esas acciones las debían hacer a nivel nacional con el propósito de derrocar al gobierno.

“¡Tenemos que hacer esto en la Casa Blanca! ¡En el Congreso! ¡En cada campo de concentración de ICE! ¡En cada empresa que posee los medios de producción! ¡En la casa de cada multimillonario! ¡Podemos derrocar a estos (explícito) FÁCILMENTE! E instaurar una nueva forma de gobierno, creada desde cero, que REALMENTE esté controlada por el pueblo y sirva a sus mejores intereses”, añadió Fierro.

El fiscal federal para el Distrito Central de California, Bill Essayli, declaró que las amenazas de violencia contra los agentes federales del orden público no están protegidas por la libertad de expresión.

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“Son actos delictivos graves que ponen en peligro la seguridad pública y socavan el estado de derecho. Procesaremos enérgicamente a quienes intenten intimidar, dañar o incitar a la violencia contra los hombres y mujeres que hacen cumplir las leyes de nuestra nación”, expresó Essayli en un comunicado.

Según los investigadores, tuvieron conocimiento de las publicaciones en octubre y posteriormente descubrieron búsquedas en línea relacionadas con equipo táctico, protección balística, contramedidas de vigilancia, dispositivos de rastreo GPS, instalaciones gubernamentales y el Centro de Procesamiento de ICE en Adelanto.

La denuncia alega también que Fierro investigó a oficiales específicos de ICE y buscó información sobre una base de datos filtrada de empleados del Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

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Un tribunal autorizó el registro del vehículo y la residencia de Fierro y los agentes recuperaron un arma de fuego, cargadores útiles, cientos de cartuchos de munición, un chaleco antibalas táctico, placas balísticas, dispositivos de rastreo GPS, cortadores de pernos y dispositivos electrónicos.

Las autoridades federales alegan que encontraron videos en los que Fierro hablaba de iniciar un levantamiento violento, de atacar a agentes de ICE y de incitar a ataques armados contra instalaciones y funcionarios del gobierno.

El FBI mantiene en curso una investigación sobre el caso.

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“Los presuntos extremistas violentos, como el Sr. Fierro, siguen representando una amenaza constante de violencia en nuestras comunidades, así que permítanme ser claro: el FBI no tolerará la violencia, ni siquiera las amenazas de violencia, contra ningún miembro de las fuerzas del orden ni ciudadano de los Estados Unidos”, dijo el subdirector a cargo de la oficina del FBI en Los Ángeles, Patrick Grandy.

“Quienes participen en semejante comportamiento reprobable y peligroso serán llevados ante la justicia“, agregó el funcionario del FBI.

De ser declarado culpable, Fierro se enfrentaría a una pena máxima de cinco años de prisión federal.

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