Alicia Machado para la colita y la mueve con ajustados leggins en Instagram

La ex Miss Universo, Alicia Machado, vuelve a causar infartos en Instagram, pero esta vez por parar la colita, gesto que ya ha vuelto una marca personal de la hermosa venezolana y ganadora de La Casa de los Famosos, con unos ajustados leggins blancos que dejaron botando la baba a más de uno. No hay duda que el cuerpazo de ex reina de belleza no para de dar de qué hablar.

Justo hace unos días, Alicia Machado salió a defender a la nueva Miss Universo 2021, por su aumento de peso y hasta llamó cerdo a Donald Trump. Recordemos las humillaciones que este le hizo pasar, cuando al ganar el Miss Universo y con apenas 18 años, la puso a ejercitarse en frente de decenas de cámaras de televisión. Ahora, Alicia Machado no solo ya no es esa niña inocente sino que tiene uno de los cuerpazos más envidiados del entretenimiento hispano. Acto que ha dejado más que demostrado al bailar y parar su colita con uno leggins blancos, mismos que no cualquiera puede usar si no se tiene la figura de toda una Miss Universo como lo es Alicia Machado. View this post on Instagram A post shared by Alicia Machado (@machadooficial)

Como mencionamos, esto se ha vuelto una insignia de Alicia Machado. Sumado a su honestidad que todos le alaban también. La venezolana siempre es muy abierta con la prensa y con las cosas que suceden en su vida personal. No en vano ha contado sin tapujos cómo lleva la adolescencia de la mujer más importante de su vida, su hija Dinorah. Así cómo también no se guarda para sí el estarse pensando una nueva cirugía estética, pues como aseguró para TV Azteca: “Los años pasan”.

Sin embargo, Alicia Machado ha admitido estar en uno de los mejores momentos de su vida y parece que todos concuerdan con la estrella de La Casa de los Famosos. A nivel laboral está imparable. Es toda una estratega de las redes sociales. Tiene una estrecha relación con su madre y su hija y además, está más hermosa que nunca. Sin duda alguna es el sueño de mujer hispana. View this post on Instagram A post shared by Alicia Machado (@machadooficial)

