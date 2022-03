Karol G perrea con su mamá y los fans enloquecen: “Parecen hermanas”

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Karol G no es solo ella sino un proyecto familiar. Desde hace muchos años, su papá se encargó de forjar su carrera. Junto a él están sus hermanas y por supuesto, la reina de la casa: la mamá de la Bichota. La señora Marta Navarro perreó con su hija Karol G y los fans de la cantante enloquecieron y les dijeron que hasta parecían hermanas.

Ciertamente, Karol G y sus hermosas hermanas Jessica y Verónica tienen a quien salir. Su madre es tan bella como la colombiana y ni en sueños te imaginas que esa señora tienes tres hijas hechas mujeres ya. Con unos outfit blancos, Karol G tomó de las manos a su mamá y la hizo agarrarla por la cintura perreando hasta abajo. Todo parece indicar que el buen ritmo de la ex de Anuel AA lo sacó también de su mamá. View this post on Instagram A post shared by Karol G Site | México (@karolgsite)

La mamá de Karol G, junto Papá G como se conoce a su papá de nombre Guillermo Giraldo, han logrado criar a tres mujeres sumamente trabajadoras. Esta familia de Medellín, Colombia es la que está detrás de todo lo que vemos en redes sociales sobre La Bichota. Su hermana Jessica es abogada pero actualmente es la productora de la gran empresa que es Karol G. Su papá es el creador y artífice de que sea hoy por hoy una de las mujeres latinas más importantes dentro de la industria del entretenimiento. View this post on Instagram A post shared by ♛𝗩𝗘𝗥𝗢∙∙𝗧𝗜𝗣𝗦♛ (@verogiraldonavarro)

A pesar que La Bichota es una famosa cuya vida ha cambiado, para bien. No es un secreto que parte de su vida privada ha sido difícil de ocultar. Pero, a pesar de eso, si hay algo que se ha mantenido tanto en Karol G como en su familia es la humildad. Eso que el amor masivo hacia la cantante y hacia su familia crezca al igual que su éxito. Aquí les dejamos uno de los primeros videos que internacionalizaron a Karol G, “Mi Cama“.

