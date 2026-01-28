Mundial 2026: anuncian eventos en Los Ángeles para fanáticos y comunidades

El Comité Anfitrión del Mundial 2026 anunció este miércoles los eventos en los que podrán participar los miembros de la comunidad y los aficionados durante 39 días en la ciudad de Los Ángeles.

Entre las concentraciones que se ofrecerán durante el torneo destacan el “FIFA Fan Festival Los Angeles”, “Los Angeles World Cup 26 Fan Zones” y una serie de eventos para la comunidad que se llevará a cabo en diversos lugares en el área de Los Ángeles.

Las experiencias que se tendrán para los aficionados al fútbol incluyen eventos en el Museo de Arte del Condado de Los Ángeles, en el Centro de Ciencias de California y en el Memorial Coliseum de Los Ángeles, entre otros.

Entre los lugares que serán sede de “Los Angeles World Cup 26 Fan Zone”, con sus respectivas fechas, se tienen:

The Original Farmers Market : del 18 al 21 de junio

: del 18 al 21 de junio Ciudad de Downey : 20 de junio

: 20 de junio Union Station & La Plaza de Cultura y Artes : del 25 al 28 de junio

: del 25 al 28 de junio Hansen Dam : del 2 al 5 de julio

: del 2 al 5 de julio Earvin “Magic” Johnson Park : 4 y 5 de julio

: 4 y 5 de julio Whittier Narrows : del 9 al 11 de julio

: del 9 al 11 de julio Venice Beach : 11 de julio

: 11 de julio Pomona Fairplex : 14, 15, 18 y 19 de julio

: 14, 15, 18 y 19 de julio West Harbor: 14, 15, 18 y 19 de julio

Para consultar la lista completa de los eventos en Los Ángeles y las fechas, con motivo del Mundial 2026, preparada por Turismo de Los Ángeles, puede consultar este enlace.

“Las zonas de aficionados buscan conectar con los aficionados dondequiera que estén“, dijo el copresidente del Comité Organizador del Mundial 2026 en Los Ángeles, Chris Klein, en un comunicado.

“Al crear experiencias accesibles para los aficionados en toda la región, estamos llevando la emoción del Mundial de la FIFA 2026 más allá de los estadios y creando espacios acogedores para que residentes y visitantes se reúnan y celebren en sus propios hogares durante los 39 días”, agregó.

Impulso para el turismo

Los Ángeles también aprovechará el Mundial 2026 para que los miles de turistas conozcan y disfruten de los atractivos que ofrece la ciudad.

“Con la atención mundial puesta en Los Ángeles, el calendario de 39 eventos del Mundial ofrece una excelente oportunidad para mostrar nuestras culturas y las diversas comunidades que definen nuestra región“, dijo el presidente y director ejecutivo de la Junta de Turismo de Los Ángeles, Adam Burke.

“En colaboración con el Comité Anfitrión, nos complace unir eventos de toda la región en un solo recurso, ofreciendo a los aficionados y visitantes una forma clara y accesible de planificar su viaje al Mundial y explorar todo lo que Los Ángeles tiene para ofrecer“, agregó.

Eventos para la comunidad

Aunque todavía faltan algunos meses para que comiencen los partidos, el Mundial 2026 ya ha comenzado a vivirse en Los Ángeles con diversos eventos que involucran a las comunidades.

A principios de este año, el Comité Organizador del Mundial 2026, en colaboración con el Play Equity Fund, lanzó los videos: “26 Campeones Comunitarios”, que destacan a las organizaciones sin fines de lucro locales seleccionadas para el Programa de Subvenciones “26 Campeones”.

Las organizaciones seleccionadas utilizan el fútbol para empoderar, animar e impulsar un cambio en toda la región de Los Ángeles.

“La iniciativa ha reconocido a 26 organizaciones con subvenciones de $26,000 dólares y presenta videos semanales en los que se destaca su impacto en Los Ángeles en la etapa previa al Mundial 2026″, dijo el Comité Organizador en su comunicado.

Clínicas de fútbol para niños

Entre los eventos programados se tienen las 26 clínicas comunitarias, “Grow the Game of Soccer”, en el condado de Los Ángeles durante 2026, para inspirar a la próxima generación de jugadores, entrenadores y árbitros de fútbol en la región.

La próxima clínica se tendrá el sábado 28 de febrero en el estadio de la UCLA. Este evento es gratuito y abierto para niños y niñas de 6 a 12 años, diseñado para introducir a los pequeños al fútbol en un entorno atractivo, de apoyo e inclusivo.

Para obtener más información sobre la clínica y para inscribirse, puede ingresar a este enlace.

Día de la Comunidad Camino al Mundial

El Día de la Comunidad Camino al Mundial es otro de los eventos del Comité Organizador previo al Mundial 2026 en Los Ángeles.

La iniciativa movilizará a voluntarios del condado de Los Ángeles para mejorar los espacios públicos y celebrar el orgullo comunitario. El primero se tendrá en el Gloria Molina Grand Park, en el centro de Los Ángeles, el 14 de marzo de 2026.

El 3 de marzo, a 100 días del Mundial 2026, se lanzará una gira móvil para llevar el ambiente del Mundial directamente a las comunidades, con recorridos en autobús en la campaña “Kick it With Us”, que visitará lugares de gran afluencia de público y eventos de relevancia cultural en toda la región.

Impacto económico

El Comité Organizador del Mundial 2026 dijo que el mayor impacto económico se tendrá en la región metropolitana de Los Ángeles.

Las proyecciones actualizadas de Epsilon Economics estiman un aumento de $892 millones de dólares en ingresos en el condado de Los Ángeles.

Sumado a más de $230 millones de dólares en valor mediático derivado del aumento del turismo, el impacto económico por el Mundial 2026 superará los $1,100 millones de dólares, según una actualización reciente. Para consultar un resumen actualizado, puede visitar este enlace.

El Mundial 2026 se inaugura el 11 de junio, con México jugando como local contra Sudáfrica. Al día siguiente, los otros dos coanfitriones, Estados Unidos y Canadá, tendrán sus primeros encuentros en Los Ángeles y Toronto, respectivamente.

