Hispana de 4 años lucha por su vida tras ingerir pila de litio en Los Ángeles

Una niña hispana de 4 años lucha por su vida después de ingerir una pila de litio de botón en la ciudad de Walton, en el condado de Los Ángeles.

La pequeña, identificada como Camila Romero, se encuentra hospitalizada en coma inducido tras ingerir accidentalmente la batería de un juguete, que le causó daños graves en su garganta y en el sistema respiratorio superior.

Camila permanece bajo cuidado médico en el Loma Linda Children’s Hospital, donde los especialistas le extrajeron la pila, pero el daño ya era extenso, informaron los familiares en una campaña de GoFundMe creada para solicitar apoyo con donaciones.

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“Sus padres, Cassandra y Hugo, están a su lado en el hospital, aferrándose a la esperanza y haciendo todo lo posible por estar presentes para su pequeña en estos momentos tan difíciles“, escribió Andre Delgado, organizador de la campaña de GoFundMe.

“Estamos recaudando fondos para ayudar a aliviar la carga económica que enfrentan, para que puedan concentrarse por completo en Camila, sin preocuparse por las facturas, los días de trabajo perdidos, los viajes ni la incertidumbre del futuro”, agregó Delgado.

Solicitan apoyo económico

Hasta la mañana de este domingo, la campaña había recaudado poco más de $23,000 dólares, de la meta por alcanzar $26,000 dólares, con el apoyo de 429 donaciones.

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Los padres de Camila, Cassandra Tafolla y Hugo Romero, autorizaron esta única campaña de recaudación de donaciones, según una actualización publicada el 19 de marzo.

Sobre la condición en que se encuentra la pequeña de 4 años, se informa que está en una situación crítica, en coma y con pronóstico incierto.

Las pequeñas baterías de litio, cuando son ingeridas, se quedan atrapadas en el esófago, y la saliva desencadena una corriente eléctrica que causa una reacción química capaz de quemar el conducto en unas dos horas.

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Debido a la reacción química, pueden crearse perforaciones esofágicas, parálisis de las cuerdas vocales y la erosión hacia las vías respiratorias o los principales vasos sanguíneos, según información médica relacionada con las pilas de litio del tamaño de un botón.

Riesgos por ingerir pilas de botón

Las personas desconocen los riesgos que pueden causar en caso de ser ingeridas las pequeñas baterías de botón, que se usan en juguetes, controles remotos, tarjetas musicales de felicitación, calculadoras, relojes y otros dispositivos electrónicos.

Según datos médicos, se reportan más de 3,500 casos al año en los Estados Unidos, incidentes que han provocado daños esofágicos o en vías respiratorias, así como varias muertes.

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Los síntomas de que un niño ha ingerido una pila de botón pueden incluir: llanto repentino, respiración ruidosa, tos, babeo, dificultad para tragar, voz ronca, vómito, dolor en el pecho o sangre en la saliva, vómito o heces.

Estos síntomas pueden confundirse con otros diagnósticos, por lo que los padres deben considerar la posibilidad de ingestión de pilas si un niño presenta angustia.

Atención médica urgente

En caso de que los padres o adultos sospechen que un niño ha tragado una pila, se debe acudir inmediatamente a un centro médico de emergencias.

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Si el pequeño tiene más de 12 meses, se le puede dar 2 cucharaditas de miel cada 10 minutos mientras se dirigen al hospital.

Es importante no inducir el vómito ni intentar la maniobra de Heimlich, ya que la batería podría quedar atrapada en otra área o cambiar de ubicación y aumentar el riesgo de lesión.

Para prevenir estos incidentes, se recomienda asegurar que las tapas de los dispositivos con pilas de botón estén bien cerradas con tornillos o cinta adhesiva, guardar las pilas fuera del alcance de los niños en un contenedor seguro y colocar cinta adhesiva en ambos lados de las pilas usadas antes de tirarlas.

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