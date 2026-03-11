Corte Superior de Los Ángeles frena expansión de tanque de petróleo en Long Beach

La ciudad de Long Beach debe frenar la expansión de un tanque de almacenamiento de petróleo, determinó este lunes la Corte Superior del Condado de Los Ángeles.

La orden judicial se emitió después de mencionar una revisión ambiental inapropiada de un proyecto que podría liberar sustancias cancerígenas, como sulfuro de hidrógeno, benceno y otros químicos dañinos, cerca de las escuelas.

En su decisión, el tribunal dijo que el análisis de la ciudad de Long Beach, según la Ley de Calidad Ambiental de California (CEQA), no explicó bien el proyecto y rechazó incorrectamente una alternativa que sí era viable.

Como consecuencia, Long Beach debe invalidar su revisión ambiental y la aprobación del proyecto, así como llevar a cabo un nuevo informe de impacto ambiental.

La decisión de la Corte Superior de Los Ángeles se deriva de una demanda interpuesta por Earthjustice, en representación y asesoría conjunta con Communities for a Better Environment (CBE), contra la ciudad de Long Beach por la aprobación del proyecto World Oil Terminals.

En su proyecto, la ciudad planeaba añadir dos enormes tanques de almacenamiento de petróleo en una instalación en la que ya se tienen siete depósitos.

De acuerdo con la abogada de Earthjustice, Esme Levy, el fallo de la corte demuestra que fue ilegal la aprobación de la ciudad de Long Beach a este proyecto.

“Las comunidades aledañas al puerto de Long Beach son constantemente blanco de instalaciones contaminantes“, expresó Levy.

“Esta decisión reconoce las graves deficiencias que establecieron la aprobación del proyecto por parte de la ciudad, y es un recordatorio de que quienes toman las decisiones en Long Beach no pueden priorizar la infraestructura petrolera sobre las personas“, agregó la abogada.

De llevarse a cabo, el proyecto elevaría a nueve el número de tanques en la instalación, con una capacidad combinada de más de 23 millones de galones de petróleo crudo y productos derivados.

La expansión se ubicaría al lado del puerto de Long Beach, que es la segunda puerta de entrada de contenedores más activa de Estados Unidos.

En noviembre de 2024, el Ayuntamiento de Long Beach aprobó el proyecto, a pesar de una considerable oposición de la comunidad, lo que impulsó una demanda por parte de grupos comunitarios y de Earthjustice por violar la CEQA.

La codirectora del Programa SoCal de Comunidades para un Mejor Medio Ambiente, Dilia Ortega, dijo que, como residente de Long Beach, es frustrante ver a funcionarios intentar expandir la infraestructura petrolera en comunidades sobrecargadas cuando dicen defender políticas ambientales.

“La concejala Suely Saro y el alcalde Rex Richardson tienen la oportunidad de defender la salud y la seguridad públicas deteniendo proyectos perjudiciales como este”, declaró Ortega.

“Los instamos a detener este proyecto petrolero, a apoyar una moratoria a las expansiones de infraestructura de combustibles fósiles en el puerto de Long Beach y a proteger la salud de los residentes que los eligieron”, agregó.

La corte también determinó que la revisión ambiental original utilizó descripciones del proyecto inconsistentes y engañosas, lo que impidió un análisis completo de sus impactos.

Tampoco mencionó las consecuencias previsibles, incluyendo un mayor uso de los tanques existentes y sus emisiones, además de descartar sin explicación una alternativa viable que podría haber reducido la contaminación atmosférica.

Con la actual instalación petrolera, los residentes de Wilmington, Carson y West Long Beach ya enfrentan los siguientes desafíos:

Las tasas de riesgo de cáncer más altas de la región.

más altas de la región. Explosiones, incendios y derrames peligrosos que son frecuentes.

peligrosos que son frecuentes. Contaminación atmosférica tóxica por camiones diésel, trenes y la refinería de petróleo más grande de California.

Según estudios, incluido uno del Distrito de Gestión de la Calidad del Aire de la Costa Sur, las emisiones de petróleo y gas provenientes de los tanques de almacenamiento no se dan a conocer al público ni a los organismos reguladores.

