Cerca de 150,000 boletas no se contabilizaron en las primarias de California

Cerca de 150,000 boletas electorales no fueron contabilizadas en las elecciones primarias de California, que se llevaron a cabo el martes 2 de junio.

De acuerdo con datos de California, 148,241 papeletas que fueron enviadas por correo fueron rechazadas en las elecciones primarias, lo que representa una tasa del 1.73% del total de las boletas que se regresaron por el Servicio Postal de los Estados Unidos (USPS).

Los expertos electorales creen que el principal problema está en los matasellos de las papeletas que llegaron con una fecha posterior al día de las elecciones.

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California permite contabilizar los votos de aquellas papeletas que se reciben hasta una semana después de las elecciones, siempre y cuando el matasello tenga la fecha del día en que se celebraron las elecciones o anterior.

Sin embargo, los expertos dijeron que la causa podría estar en algún cambio en el USPS que afecte el momento en que se aplican los matasellos en las boletas.

En cifras absolutas, representa un aumento con respecto a las primarias de 2024, cuando el número de papeletas que no fueron contabilizadas fue de 108,982, lo que representó una tasa del 1.56%. En 2022, se anularon 105,818 votos enviados por correo.

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En las primarias de junio, la entrega tardía de votos representó 93,479 boletas rechazadas, la categoría más numerosa para la descalificación de un voto.

La cifra es superior a las cerca de 70,000 que se registraron en las primarias de 2022 y a las casi 76,000 de las primarias de 2024, aunque la participación en ambas elecciones fue menor en comparación con la de las elecciones de junio de 2026.

Kim Alexander, presidenta de la Fundación de Votantes de California, una organización no partidista, aseguró que el aumento en el número de boletas rechazadas por entrega tardía debe ser motivo de preocupación, y que puede estar relacionado con el repunte tardío de votos en junio.

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“Las papeletas rechazadas por llegar tarde se deben principalmente a que el matasellos es demasiado tardío para ser contabilizado, no a que hayan llegado demasiado tarde para ser contabilizadas”, escribió Alexander en un correo electrónico.

Muchos votantes en California esperaron hasta los últimos días para emitir su voto, en una elección enmarcada por la carrera para gobernador.

Inquietud de legisladores por cambios en matasellos del USPS

Un grupo de senadores, en su mayoría demócratas, envió una carta al USPS preocupado de que los cambios en el procesamiento del correo pudieran afectar las fechas de los matasellos de las boletas en un año electoral que determinará el control del Congreso.

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En una actualización del USPS, la fecha en el matasellos de las boletas electorales podría no indicar el día en que la agencia recibió el correo, sino la fecha en que fue procesada en alguno de sus centros.

Se tiene la posibilidad de que el retraso en la emisión de los matasellos se vea afectado porque los centros postales se encuentran cada vez más lejos de las comunidades debido a recientes fusiones dentro del USPS.

Funcionarios electorales de California pidieron a los votantes registrados que enviaran sus respectivas papeletas por correo con suficiente anticipación, advirtiendo que los cambios en el servicio postal podrían provocar una ralentización en los envíos por correo.

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En California, la tasa más alta de rechazo a boletas enviadas por correo, de 3.52%, se tuvo en el condado de Tulare, en el Valle Central, con gran actividad agrícola. Le siguió el condado de Alpine con una tasa de rechazo del 3.36%.

Del total de boletas electorales no contabilizadas en California, 44,000 fueron anuladas porque la firma del votante no coincidía con la registrada en los archivos del condado, mientras que 8,300 no contaron por falta de firma en el sobre devuelto.

En 743 casos, el votante ya había emitido su voto, por lo que fue anulada la papeleta a su nombre enviada por correo.

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