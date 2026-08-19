Long Beach planea instalar pequeños reactores nucleares marinos

La ciudad de Long Beach tiene el proyecto de instalar pequeños reactores nucleares marinos que suministrarían energía eléctrica al puerto.

Sería la primera ocasión en 50 años en que California desarrolle un nuevo proyecto de energía nuclear.

El proyecto consiste en pequeños reactores modulares, conocidos como SMR, que podrían generar electricidad para las instalaciones portuarias y para los barcos que lo visiten.

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La nueva tecnología será desarrollada por la empresa emergente Bluecore Energy, que fue fundada hace menos de un año.

“Estamos a pocos años de la mayor crisis energética en una generación“, declaró el fundador y director ejecutivo de Bluecore Energy, Kofi Asante.

Los reactores nucleares modulares SMR están diseñados para permanecer a flote sobre barcazas.

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“Mi equipo y yo tomamos la tecnología de reactores nucleares que ha estado funcionando de forma segura en centrales eléctricas durante 70 años, la hicimos más pequeña y la colocamos en una barcaza”, explicó Asante a la cadena CBS.

Long Beach firmó el mes pasado un acuerdo de cooperación con la Administración Marítima Federal para ayudar a establecer estándares de seguridad para la tecnología.

El puerto de Long Beach ya arrendó un espacio en el muelle 48 a Bluecore, donde la empresa de energía nuclear construye y prueba su pequeño reactor marítimo.

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De acuerdo con la empresa Bluecore, un solo reactor modular pequeño (SMR) podría proveer energía eléctrica a 15,000 hogares.

Antes de comenzar a producir energía eléctrica, el proyecto podría enfrentar algunos obstáculos, principalmente la prohibición que California impuso en 1976 a la instalación de nuevas centrales nucleares. No queda claro si los reactores modulares SMR están incluidos en dicha prohibición.

“Esto no tiene precedentes. Sin embargo, era previsible debido al resurgimiento de la energía nuclear en Estados Unidos, tanto en reactores grandes como pequeños”, expresó el Dr, Najm Meshkati, profesor de ingeniería de la Universidad del Sur de California (USC).

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Meshkati dijo que era su opinión personal, debido a que forma parte del panel de seguridad independiente de California para Diablo Canyon.

El profesor de ingeniería de USC expresó que la física detrás de los reactores pequeños no es nueva. Sin embargo, colocar un reactor SMR en una barcaza en un puerto comercial concurrido es una idea novedosa que debería estar sujeta a una supervisión independiente más rigurosa.

“Debemos analizar todas estas fuentes de energía de forma equitativa y simultánea, ,pero asegurándonos de que cada una de ellas se implemente con la máxima seguridad posible“, aseguró Meshkati.

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La compañía todavía no ha presentado una solicitud ante la Comisión Reguladora Nuclear. Se esperaba que, esta semana, ambas partes sostuvieran una reunión.

Actualmente, el proyecto está en sus primeras etapas. A medida que avance, podría transformar la forma en que California obtiene su energía y de dónde proviene.

Meshkati declaró que es importante que la comunidad se involucre en el proceso para desarrollar el proyecto de los pequeños reactores nucleares modulares en la ciudad.

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“Si hay una reunión pública, por favor, asistan. Por favor, hagan preguntas. Por favor, presionen a los reguladores y a la gente de la industria”, reiteró Meshkati.

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