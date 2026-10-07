NTSB publica informe preliminar del accidente de helicóptero en Los Ángeles

La Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB) publicó este martes un informe preliminar sobre el accidente del helicóptero de noticias que ocurrió el 15 de septiembre en Chatsworth.

En el informe preliminar, la NTSB ofrece su evaluación inicial de los momentos que derivaron en el percance en el que fallecieron la reportera Eliana Moreno, el piloto George Marciniw y un hombre que estaba en tierra, el guatemalteco Edy Gutiérrez Mejía.

El reporte de la agencia resume los hechos iniciales con los que trabajan los investigadores federales de seguridad en el transporte, sin presentar conclusiones ni información sobre la posible causa.

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La NTSB indica que el helicóptero NewsChopper 4, operado por Angel City Air y que proporcionaba cobertura informativa para las cadenas NBC y Telemundo en Los Ángeles, volaba a unos 800 pies (244 metros) sobre el nivel del suelo, cuando se desplomó.

Los investigadores dijeron que las grabaciones de audio y video tomadas desde el helicóptero no mostraron nada fuera de lo común hasta 29 segundos antes del percance.

Agentes de la NTSB mantienen en curso la investigación del accidente de helicóptero en Chatsworth. Crédito: Ethan Swope | AP

En el momento del accidente, la aeronave daba cobertura a un accidente en Chatsworth entre una camioneta SUV y un autobús de Metro.

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“Durante los últimos 29 segundos del vuelo, la grabación captó el ruido del helicóptero a medida que cambiaba de frecuencia, junto con bocinazos intermitentes y continuos, en relación con las altas y bajas revoluciones por minuto del rotor principal del helicóptero y otras alertas sonoras”, dice el informe.

La aeronave, un helicóptero Eurocopter AS-350B2, estaba equipada con luces de advertencia y bocinas para alertar al piloto sobre condiciones potencialmente peligrosas.

De acuerdo con los investigadores, el ruido del helicóptero cambió de frecuencia y comenzaron a sonar varias alarmas.

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“¿No puedes pararlo?”, se escucha en el video cuando Moreno le pregunta a Marciniw. La cámara comienza a temblar y momentos después se corta la señal.

En el informe preliminar se indica que los datos de seguimiento muestran que el helicóptero registró un descenso rápido mientras giraba a la derecha cuando viajaba a unas 44 millas por hora (70 km/h) antes del impacto.

Varias cámaras de vigilancia de edificios cercanos grabaron el helicóptero cuando descendía y se estrellaba contra un contenedor metálico de almacenamiento, lo que provocó un incendio.

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La NTSB mencionó en el informe que el helicóptero quedó parcialmente volcado sobre su costado derecho, mientras que los escombros quedaron esparcidos por unos 30 pies (9 metros) alrededor de los restos principales.

El percance ocurrió la noche del 15 de septiembre, cuando el equipo informaba sobre el choque de la camioneta SUV contra un autobús de Metro en Chatsworth, donde fallecieron dos pasajeros del transporte público: Daniel Castillo y Gage Weida.

Durante las primeras etapas de investigación, la NTSB solicitó videos a cualquier persona que estuviera presente en el lugar del accidente. La agencia federal dijo que la transmisión en vivo de los momentos previos al choque sería fundamental para la investigación.

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Los restos de la aeronave fueron trasladados a una instalación segura en Arizona para su examen forense.

La NTSB puede presentar su informe final, con sus conclusiones del accidente, tras una investigación de meses, o incluso años.

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