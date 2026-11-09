Meta, Google y TikTok demandan a California por ley que protege a adolescentes

Tres empresas gigantes de la tecnología, como Meta, Google y TikTok, presentaron una demanda contra California por una ley, que entra en vigor en enero de 2027, que está destinada para proteger a los adolescentes de funciones potencialmente adictivas en las redes sociales.

Las tres empresas presentaron demandas por separado para impugnar la ley AB 1709, impulsada por la asambleísta de Long Beach Josh Lowenthal, que se enfoca en cuatro funciones comúnmente utilizadas por las plataformas de redes sociales: el desplazamiento infinito (infinite scrolling), la reproducción automática de contenido, los algoritmos de recomendación y las notificaciones.

De acuerdo con la nueva ley de California, el uso de esas funciones quedará restringida para usuarios de las redes sociales menores de 16 años.

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El asambleísta Lowenthal asegura que el objetivo es impedir que las empresas tecnológicas utilicen funciones que, según él, están diseñadas deliberadamente para mantener a los menores conectados durante largos periodos.

“Tenemos una industria de varios billones de dólares que está explotando la capacidad de atención de nuestros hijos para obtener ganancias”, declaró el asambleísta en una entrevista con la cadena NBC.

“Lo que hace esta ley es identificar las cuatro funciones perjudiciales que las redes sociales están utilizando para volver adictos a los niños: el desplazamiento infinito, la reproducción automática, los algoritmos y las notificaciones”, añadió.

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A pesar de que la iniciativa tuvo el apoyo bipartidista, las empresas tecnológicas sostienen que las restricciones violan protecciones constitucionales y podrían tener consecuencias no deseadas para los jóvenes.

Según NBC, Google argumentó que los padres deben tener la última palabra sobre el uso del internet por parte de sus hijos.

“Creemos que los padres están en la mejor disposición para tomar las decisiones adecuadas para sus familias, por lo que ofrecemos una variedad de protecciones y herramientas que les permiten mantener el control. Leyes demasiado amplias como esta en realidad afectan los sistemas que hemos creado para ayudar a los menores a encontrar videos de alta calidad y apropiados para su edad”, dijo un portavoz de la empresa tecnológica.

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Google dijo que ofrece numerosas protecciones para los usuarios más jóvenes, incluida la desactivación predeterminada de la reproducción automática para menores de 18 años y la opción para que los padres desactiven por completo el contenido de YouTube Shorts. Google es propietaria de YouTube.

Según Google, restringir las funciones de descubrimiento de contenido podría impedir que los jóvenes accedan a videos educativos y material beneficioso.

Meta, empresa propietaria de Facebook e Instagram, planteó, en su demanda, preocupaciones constitucionales similares.

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“Estamos impugnando esta ley porque viola la Primera Enmienda al permitir que el gobierno dicte cómo se organizan, muestran o comparten las ideas con los californianos”, expresó un portavoz de Meta.

“Bajo esta ley, nos veríamos obligados a eliminar funciones que ayudan a que la experiencia de los adolescentes sea apropiada para su edad o a aislar a miles de adolescentes de California de sus familiares, amigo y comunidades”, agregó.

TikTok, otra empresa gigante de la tecnología, aseguró que California está excediendo su autoridad.

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“La AB 1709 es una restricción claramente inconstitucional a la libertad de expresión que debilita la práctica, protegida desde hace tiempo, de seleccionar contenido según las preferencias de los usuarios, algo que también hacen librerías, cadenas de televisión y servicios de streaming”, declaró un portavoz de TikTok.

Según el portavoz, las cuentas para jóvenes en TikTok tienen más de 50 configuraciones predeterminadas de seguridad, privacidad y protección, además de la función Family Pairing, que ayuda a los padres y tutores a personalizar la aplicación para sus hijos.

“Hemos liderado la industria al desactivar los mensajes directos para menores de 16 años desde 2020. Más allá de ignorar los avances reales en la protección de los adolescentes en línea, esta ley limita la libertad de expresión y les quita a los padres el derecho de decidir qué es apropiado para sus hijos”, dijo el portavoz de TikTok.

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