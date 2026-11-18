Un hispano fue condenado a cuatro cadenas perpetuas consecutivas sin posibilidad de libertad condicional por el asesinato de cuatro personas, cometidos en Los Ángeles en noviembre de 2024.

Miguel Diego Sandoval, de 21 años, se declaró culpable el 13 de agosto de 2026 de asesinar a balazos a cuatro personas que dormían dentro de una residencia de Lancaster y de prenderle fuego a la vivienda, el 19 de noviembre de 2024, según informó la fiscalía de distrito del condado de Los Ángeles.

Los fiscales describieron el ataque perpetrado por Sandoval como un acto de venganza premeditada después de una ruptura sentimental.

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Sandoval, quien tenía 19 años cuando cometió los cuatro asesinatos, fue sentenciado este martes 17 de noviembre tras aceptar su culpabilidad de todos los cargos derivados del ataque cometido en la cuadra 44500 de North Tabler Avenue, en Lancaster.

La fiscalía dijo que Sandoval disfrazó su apariencia, esperó en la oscuridad hasta que se durmieran las personas en la casa para entrar y cometer los asesinatos.

El hispano disparó contra Christine Aca-ac, de 25 años; su hermano, Janvi Maquindang, de 21; Edwin García, de 24, y Matthew Montebello, de 21 años.

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Las autoridades dijeron que Sandoval, después de los disparos, prendió fuego a la vivienda para encubrir el crimen, lo que provocó la muerte de tres perros y dejó atrapados a dos menores en el interior, entre ellos una joven de 16 años, quien se encerró en una habitación y llamó al 911.

Aca-ac, Maquindang y García murieron en el lugar de los disparos, mientras que los oficiales rescataron a Montebello de la casa en llamas. Permaneció en coma durante cinco días antes de fallecer. Sus órganos y tejidos fueron donados.

Sandoval se declaró culpable de cuatro cargos de asesinato en primer grado con agravantes por asesinatos múltiples y emboscada, además de cargos relacionados con armas de fuego.

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Los fiscales también admitieron un cargo de delito grave por robo con allanamiento de morada en primer grado con presencia de una persona, un cargo de incendio provocado en una estructura habitada un cargo de intento de asesinato y un cargo de abuso infantil grave con probabilidad de causar lesiones corporales graves o la muerte.

También se sumaron tres cargos de delito grave por crueldad animal y un cargo de delito menor por abuso infantil y destrucción u ocultación de pruebas.

Los fiscales alegaron que el ataque fue motivado por la represalia después de que la exnovia de Sandoval terminó con su relación sentimental.

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“Este fue un acto de venganza“, dijo el fiscal adjunto Alexander Bolt en agosto, después de que Sandoval se declaró culpable de los cargos.

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