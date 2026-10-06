Investigación criminal en Boyle Heights busca aclarar incendio en almacén de Lineage

Una investigación criminal está en curso desde este martes 5 de octubre en el almacén incendiado de Lineage Logistics en Boyle Heights.

Agentes de la Oficina de Investigaciones Criminales del Departamento de Control de Sustancias Tóxicas de California (DTSC, por sus siglas en inglés), ejecutan una orden de registro en el lugar.

La agencia de investigaciones es una unidad policial que investiga posibles infracciones de las leyes estatales sobre residuos peligrosos.

Sigue leyendo: Cuando ocurre un desastre, la clínica comunitaria ya está ahí

Cámaras de vigilancia captaron a los agentes estatales cuando llegaron al almacén incendiado de Lineage aproximadamente a las 7:30 a.m. y algunos de ellos permanecieron en la instalación hasta después del mediodía.

Varios investigadores de la fiscalía de distrito del condado de Los Ángeles también estuvieron presentes en el almacén.

Posteriormente, la fiscalía confirmó que estuvieron en el lugar para ayudar a los agentes del DTSC a ejecutar la orden de registro, además de brindar su apoyo en la investigación criminal en curso.

Sigue leyendo: Boyle Heights: avanzan medidas para impedir reconstrucción del almacén de Lineage

En un comunicado, Lineage, que opera instalaciones de almacenamiento en frío en todo el mundo, informó que colabora con diversos organismos reguladores.

“Para que quede claro, no almacenamos productos químicos ni sustancias peligrosas en estas instalaciones. Almacenamos alimentos”, dijo Lineage en su escrito.

La empresa expresó que el sistema de refrigeración con amoníaco se vació de forma segura poco después de que comenzó el incendio y antes de que las llamas alcanzaran el sistema de refrigeración.

Sigue leyendo: “Disculpen el olor”: residentes de Boyle Heights se sienten ignorados

“El Departamento de Bomberos de Los Ángeles informó que no se detectó amoníaco durante su intervención, y el monitoreo ambiental posterior mostró consistentemente resultados dentro de los niveles normales para el vecindario y ninguna concentración de amoníaco por encima de los niveles de acción basados en la salud”, añadió.

Lineage aclaró que compartió la información relevante sobre las pruebas y el monitoreo en su sitio web y con las agencias reguladoras, lo que continuará haciendo.

Tras concluir su investigación, el LAFD clasificó como “indeterminada” la causa que originó el incendio en el almacén de Lineage, que estalló el 17 de junio de 2026 en Boyle Heights.

Sigue leyendo: Regreso a clases en Boyle Heights con emociones, cambios… y moscas

La semana pasada, vecinos de Boyle Heights aseguraron que no quedaron conformes con el dictamen del departamento de bomberos, por lo que solicitaron que la fiscalía del condado de Los Ángeles realizara una investigación sobre la conflagración.

En las semanas posteriores al incendio, pruebas realizadas por la comunidad, así como datos de Lineage y del Distrito de Gestión de la Calidad del Aire de la Costa Sur, mostraron niveles elevados de amoníaco cerca del almacén.

Miembros de la comunidad consideraron alarmantes los resultados, aunque Lineage y las entidades reguladoras recalcaron que los niveles no alcanzaban el nivel suficiente para tomar medidas de protección de la salud pública.

Sigue leyendo: El LAUSD trabaja para un regreso a clases seguro en Boyle Heights tras el incendio

Una persona que trabaja en el almacén dijo que cuando vieron la llegada de agentes la mañana de este martes, inicialmente pensaron que se trataba de un operativo del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), pero pronto se percataron de que no era personal de inmigración.

Las cámaras de seguridad de un negocio vecino captaron aproximadamente a las 7:30 a.m. la llegada de un vehículo policial con luces y sirenas, seguido poco después por otros 20 vehículos sin distintivos, que entraron al estacionamiento o se detuvieron para bloquear el acceso.

La concejala Ysabel Jurado declaró que acogía con satisfacción la investigación “como un paso positivo hacia la transparencia y las respuestas que merecen los residentes de Boyle Heights”.

Sigue leyendo: LAUSD enfrenta 14 exigencias para reabrir escuelas tras incendio de 85 millones de libras de alimentos

Jurado mencionó que la comunidad ha vivido con las consecuencias del incendio del almacén de Lineage durante meses, por lo que merece saber qué sucedió, qué riesgos persisten y quiénes deben rendir cuentas.

“Los investigadores deben poder seguir las pruebas hasta donde las lleven, y sus hallazgos deben proporcionar a los residentes la información que necesitan sobre su salud, seguridad y el futuro de este lugar”, añadió.

La concejala aseguró que seguirá presionando para obtener respuestas, así como una limpieza segura y completa del almacén, y para que se rindan cuentas por cualquier infracción que sea descubierta.

Sigue leyendo: Crisis en Boyle Heights: el paquete de leyes para ayudar a residentes y negocios

En la oficina de la alcaldesa Karen Bass también se reconoció la investigación para que los residentes de Boyle Heights y del este de Los Ángeles reciban justicia ambiental y responsabilidad corporativa.

“La alcaldesa Bass ha estado trabajando con diversas agencias para proteger a esta comunidad. En su orden ejecutiva de emergencia, la alcaldesa Bass solicitó al Departamento de Control de Sustancias Tóxicas de California que investigara y emprendiera acciones legales en el almacén de Lineage”, dijo.

El incendio en el almacén de Lineage se desató el 17 de junio de 2026 y permaneció activo durante ocho días.

Sigue leyendo: Boyle Heights sigue con malos olores pese al avance de la limpieza tras el incendio

Debido al fuego, alrededor de 85 millones de libras de alimentos se pudrieron, lo que provocó problemas por malos olores y presencia de fauna nociva, como moscas y roedores.

El hedor persistió durante semanas en el vecindario, ocasionando problemas de náuseas y dolores de cabeza entre sus residentes, además de otros problemas de salud y facturas de servicios públicos más elevadas.

Sigue leyendo:

· Hilda Solís se opone a la reconstrucción del almacén de Lineage en Los Ángeles

· Boyle Heights: el terrible olor y las moscas no se acaban

· Residente de Los Ángeles con cáncer demanda a Lineage por incendio