Familia de Celeste Rivas demanda a D4vd por muerte injusta, en corte de Los Ángeles

La familia de Celeste Rivas Hernández presentó este lunes 7 de septiembre una demanda ante el Tribunal Superior del Condado de Los Ángeles, contra el cantante D4vd, por la muerte injusta de la adolescente hispana.

La demanda, presentada por los padres de Celeste, Mercedes Martínez y Jesús Rivas, nombra acusados al cantante D4vd, cuyo nombre es David Anthony Burke, además de sus compañías, representantes, su madre y un guardián de seguridad quien, según documentos judiciales, vivía con él.

De acuerdo con los familiares, los acusados son responsables de la muerte de Celeste Rivas y del supuesto abuso sexual que sufrió la adolescente.

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En la reclamación, David Burke, de 21 años, habría iniciado una relación sexual con la adolescente hispana desde noviembre de 2023, cuando Celeste tenía 13 años.

La demanda alega que la relación íntima entre Burke y Rivas Hernández continuó hasta abril de 2025, cuando Celeste falleció.

En la denuncia se alega que Burke mató a Celeste Rivas el 23 de abril de 2025 en su residencia de Hollywood Hills.

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Se acusa al cantante de haber organizado el encuentro, para que la adolescente latina fuera trasladada desde el condado de Riverside hasta la propiedad donde se encontraba Burke.

Los familiares de Celeste acusan a D4vd de haber desmembrado el cuerpo de la joven y depositado los restos en dos bolsas de basura, en un intento por ocultar la evidencia del supuesto abuso.

En la denuncia se argumenta que otras personas del círculo cercano a Burke habrían contribuido a aislar a Celeste, además de facilitar aspectos de sus viajes, vivienda y seguridad.

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Mercedes Martínez y Jesús Rivas buscan una compensación económica por muerte injusta, abuso sexual de una menor y negligencia.

Los padres de Celeste presentaron la demanda cuando David Burke enfrentaba, por separado, un proceso penal después de que la fiscalía de distrito del condado de Los Ángeles lo acusara de por la muerte de la adolescente hispana.

Una jueza del Tribunal Superior dictaminó que los fiscales presentaron, durante una audiencia previa, las pruebas suficientes para que el cantante D4vd sea juzgado por los cargos contra Burke.

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El cantante se declaró no culpable de los cargos que presentó en su contra la fiscalía del condado de Los Ángeles, encabezada por Nathan Hochman.

La fiscalía anunció el 20 de abril los cargos contra David Burke, por asesinato, abuso sexual de una menor de 14 años y mutilación ilegal de restos humanos, con circunstancias especiales, por la muerte de Celeste Rivas.

Entre las circunstancias especiales se incluyen asesinato cometido mientras acechaba a la víctima, asesinato para obtener beneficio económico y asesinato de una persona que era testigo de una investigación criminal.

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Burke también enfrenta un cargo por abuso sexual continuo de una menor de 14 años y otro por mutilación de restos humanos.

La fiscalía alega que David Burke habría asesinado a Celeste Rivas para evitar que la adolescente hispana hiciera pública su relación sexual, lo que podría afectar su trayectoria musical.

Actualmente, D4vd está representado por un defensor público, después de que el bufete de abogados privado que contrató anunció la semana pasada que se retiraba del caso.

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David Anthony Burke debe regresar a la corte, del centro de Los Ángeles, el 19 de octubre para una audiencia previa al juicio.

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