Varios aviones tuvieron que aterrizar la noche de este miércoles 18 de noviembre en el Aeropuerto de Hollywood-Burbank a pesar de no tener personal en la torre de control.

Funcionarios del aeropuerto no dieron a conocer de forma inmediata el motivo de la ausencia de los controladores aéreos. Sin embargo, la Administración Federal de Aviación (FAA) mencionó que la causa se debía a los problemas de falta de personal.

De acuerdo con la cadena KTLA, en un momento, se escucha decir a un controlador que el aeropuerto de Hollywood-Burbank se encontraba “ATC Zero”, lo que significa que no había ningún controlador de tráfico aéreo en servicio.

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Se desconoce por cuánto tiempo permaneció la torre de control sin controladores de vuelo, pero los aviones pudieron aterrizar tras utilizar el sistema del Centro de Control de Aproximación por Radar de Terminal del sur de California (TRACON).

Ante la falta de personal, por medio de una frecuencia de radio compartida, en lugar de recibir las instrucciones habituales de un controlador aéreo en la torre de control, el TRACON asumió la responsabilidad del espacio aéreo del aeropuerto con los procedimientos establecidos para coordinar el aterrizaje de las aeronaves.

“Siguiendo los procedimientos estándar, el Centro de Control de Aproximación por Radar de Terminal del sur de California tomó el control del espacio aéreo de la torre. Cuando surgen problemas de personal, la FAA garantiza la seguridad reduciendo la frecuencia de las llegadas al aeropuerto“, explicó la FAA en un comunicado.

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Los controladores de aproximación regionales suelen guiar a los aviones que despegan y aterrizan de los aeropuertos, mientras que los controladores de torre gestionan el tráfico cerca del aeropuerto y los traslados en las pistas activas de la terminal.

Durante la ausencia de personal en el Aeropuerto de Hollywood-Burbank, los pilotos coordinaron los movimientos locales utilizando una frecuencia común de tráfico, un procedimiento que también se utiliza en terminales aéreas sin torres de control operativos.

Un aviso de aviación designó la frecuencia de 118.7 MHz para monitorear las operaciones del aeropuerto desde las 10:30 p.m. del miércoles hasta las 5:30 a.m. del jueves. El aviso no confirma que la torre de control permaneciera sin controladores de vuelo durante ese periodo de siete horas.

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Se desconoce de forma inmediata el número de vuelos afectados por la falta de personal en la torre de control, la magnitud de las demoras ni la duración exacta en que permaneció la terminal aérea sin controladores aéreos.

La Administración Federal de Aviación dijo que las operaciones en el Aeropuerto de Hollywood-Burbank regresaron a la normalidad la mañana de este jueves.

No fue la primera ocasión en que el Aeropuerto de Hollywood-Burbank opera sin controladores aéreos en su torre de control. El 6 de octubre de 2025, el aeropuerto resultó afectado por una interrupción similar durante el cierre del gobierno federal, cuando los controladores estuvieron ausentes de la torre durante varias horas.

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En enero, la Junta Nacional de Seguridad de Transporte advirtió sobre el riesgo de colisión en el espacio aéreo de Burbank al mencionar la preocupación de las aerolíneas por la posibilidad de un accidente entre aeronaves que operan en el congestionado espacio aéreo de la terminal aérea.

La Administración Federal de Aviación respondió que había implementado medidas de seguridad en el espacio aéreo de Burbank y en el cercano aeropuerto de Van Nuys, incluyendo cambios en los patrones de tráfico aéreo destinados a reducir el riesgo de un incidente.

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