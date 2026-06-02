Recomendaciones electorales de La Opinión para las primarias de California

La Opinión ha publicado en las últimas semanas varios editoriales con sus recomendaciones electorales para el día de hoy, las cuales se recopilan a continuación. No todas las confrontaciones están incluidas, por distintas razones. Esperamos ayudar a los lectores en su decisión de voto.

Gobernador: Xavier Becerra

En esta era de constantes ataques contra el estado, California necesita de la experiencia de Becerra; es conocido y los votantes latinos pueden confiar en su dedicación y solidaridad. Otras opciones son distracciones.

Alcaldía de Los Ángeles: Karen Bass

Considerando a los tres principales candidatos, La Opinión concluye que Karen Bass es la mejor opción y apoya su victoria en estas elecciones para el cargo de alcaldesa de la ciudad de Los Ángeles. No existen realmente motivos suficientes para preferir a Raman.

Condado de Los Ángeles: Sí a la Medida ER

La Medida ER financiará atención gratuita y de bajo costo en clínicas sin fines de lucro para residentes de bajos ingresos y sin seguro médico, mantendrá abiertos hospitales y clínicas del condado y financiará prevención de enfermedades e inspecciones sanitarias.

Congreso, Distrito 32: Jake Levine

Congreso, Distrito 38: Hilda Solís

Congreso, Distrito 41: Héctor De La Torre

Junta de Supervisores Condado de L.A., Distrito 1: María Elena Durazo

Concejo Municipal de Los Ángeles, Distrito 1: Maria “Lou” Calanche

Concejo Municipal de Los Ángeles, Distrito 3: Tim Gaspar

Concejo Municipal de Los Ángeles, Distrito 9: José Ugarte

Concejo Municipal de Los Ángeles, Distrito 11: Traci Park

Abogada de la ciudad de Los Ángeles: Hydee Feldstein Soto

Contralor de la ciudad de Los Ángeles: Zach Sokoloff

Tasador del Condado de Los Ángeles: Jeff Prang

Comisionado de Seguros de California: Ben Allen

Junta de Ecualización de California, Distrito 3: Mike Gipson

Senado estatal, Distrito 26: Sara Hernández

Asamblea estatal, Distrito 67: Mark E. Pulido