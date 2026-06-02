Recomendaciones electorales de La Opinión para las primarias de California
La alcaldía de Los Ángeles y los dos contendientes por la gubernatura del estado están en juego este 2 de junio
La Opinión ha publicado en las últimas semanas varios editoriales con sus recomendaciones electorales para el día de hoy, las cuales se recopilan a continuación. No todas las confrontaciones están incluidas, por distintas razones. Esperamos ayudar a los lectores en su decisión de voto.
Gobernador: Xavier Becerra
En esta era de constantes ataques contra el estado, California necesita de la experiencia de Becerra; es conocido y los votantes latinos pueden confiar en su dedicación y solidaridad. Otras opciones son distracciones.
Alcaldía de Los Ángeles: Karen Bass
Considerando a los tres principales candidatos, La Opinión concluye que Karen Bass es la mejor opción y apoya su victoria en estas elecciones para el cargo de alcaldesa de la ciudad de Los Ángeles. No existen realmente motivos suficientes para preferir a Raman.
Condado de Los Ángeles: Sí a la Medida ER
La Medida ER financiará atención gratuita y de bajo costo en clínicas sin fines de lucro para residentes de bajos ingresos y sin seguro médico, mantendrá abiertos hospitales y clínicas del condado y financiará prevención de enfermedades e inspecciones sanitarias.
Congreso, Distrito 32: Jake Levine
Congreso, Distrito 38: Hilda Solís
Congreso, Distrito 41: Héctor De La Torre
Junta de Supervisores Condado de L.A., Distrito 1: María Elena Durazo
Concejo Municipal de Los Ángeles, Distrito 1: Maria “Lou” Calanche
Concejo Municipal de Los Ángeles, Distrito 3: Tim Gaspar
Concejo Municipal de Los Ángeles, Distrito 9: José Ugarte
Concejo Municipal de Los Ángeles, Distrito 11: Traci Park
Abogada de la ciudad de Los Ángeles: Hydee Feldstein Soto
Contralor de la ciudad de Los Ángeles: Zach Sokoloff
Tasador del Condado de Los Ángeles: Jeff Prang
Comisionado de Seguros de California: Ben Allen
Junta de Ecualización de California, Distrito 3: Mike Gipson
Senado estatal, Distrito 26: Sara Hernández
Asamblea estatal, Distrito 67: Mark E. Pulido